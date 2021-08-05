Эколог отреагировал на сообщения о заражении нового пляжа Саратова кишечной палочкой

Саратов, 5 августа. Общественники сообщили, что вода возле нового городского пляжа заражена кишечной палочкой. По их данным, опасный уровень превышен в 48 раз.



Отметим, что сейчас на саратовском пляже действительно запрещено купание, он действует только как солярий. Однако руководитель «Дирекции парков и скверов Саратова» Антон Похазников опроверг информацию о кишечной палочке, призвав дождаться результатов расследования.

«Заражение кишечной палочкой не исключено, но точный вывод может сделать только Роспотребнадзор. Место для пляжа изначально было выбрано не самое удачное: сложность в том, что неподалеку происходит выброс сточных вод. Но эту проблему можно купировать», — рассказал корреспонденту ФАН эколог Максим Петровский.

Ранее тысячи жителей Саратова остались без воды. Причиной стал ремонт водопровода.