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Эколог отреагировал на сообщения о заражении нового пляжа Саратова кишечной палочкой
Происшествия
Эколог отреагировал на сообщения о заражении нового пляжа Саратова кишечной палочкой
wikipedia.org  /  Rocky Mountain Laboratories

Саратов, 5 августа. Общественники сообщили, что вода возле нового городского пляжа заражена кишечной палочкой. По их данным, опасный уровень превышен в 48 раз.

Отметим, что сейчас на саратовском пляже действительно запрещено купание, он действует только как солярий. Однако руководитель «Дирекции парков и скверов Саратова» Антон Похазников опроверг информацию о кишечной палочке, призвав дождаться результатов расследования.  

«Заражение кишечной палочкой не исключено, но точный вывод может сделать только Роспотребнадзор. Место для пляжа изначально было выбрано не самое удачное: сложность в том, что неподалеку происходит выброс сточных вод. Но эту проблему можно купировать», — рассказал корреспонденту ФАН эколог Максим Петровский. 

Ранее тысячи жителей Саратова остались без воды. Причиной стал ремонт водопровода.

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саратов пляж кишечная палочка
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