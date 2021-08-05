Шойгу заявил о необходимости изменить принцип оценки работы учреждений для ОПК

Москва, 5 августа. Оценочные показатели деятельности научных учреждений, ведущих разработки для предприятий ОПК, необходимо изменить. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению министра, результаты работ для ОПК не следует обнародовать в зарубежных научных изданиях, однако именно такие публикации особенно сказываются на оценке эффективности научных учреждений.

«Попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента РФ Владимира Путина возглавить федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.