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Шойгу заявил о необходимости изменить принцип оценки работы учреждений для ОПК

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:22
Армия
Шойгу заявил о необходимости изменить принцип оценки работы учреждений для ОПК
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 августа. Оценочные показатели деятельности научных учреждений, ведущих разработки для предприятий ОПК, необходимо изменить. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению министра, результаты работ для ОПК не следует обнародовать в зарубежных научных изданиях, однако именно такие публикации особенно сказываются на оценке эффективности научных учреждений.

«Попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента РФ Владимира Путина возглавить федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

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