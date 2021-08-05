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Шойгу указал на вклад ученых Саровского центра в разработку лазера «Пересвет»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:27
Армия
Шойгу указал на вклад ученых Саровского центра в разработку лазера «Пересвет»
wikipedia.org  /  Mil.ru / CC BY 4.0

Новосибирск, 5 августа. Благодаря усилиям специалистов Саровского ядерного центра в ВС РФ появился боевой лазер «Пересвет», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Руководитель российского военного ведомства сообщил об этом на встрече с научной общественностью в городе Новосибирске.

«Мы сегодня его (боевой лазер «Пересвет». — Прим. ред.) уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», — подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ выразил надежду на окончание работ над тяжелым БПЛА С-70 «Охотник»: уже в следующем году будет подписан крупный контракт на поставку этих машин в российскую армию.

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