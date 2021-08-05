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Туристический поток россиян в Крым вырос на 20%
Общество
Туристический поток россиян в Крым вырос на 20%
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 5 августа. Турпоток в Крыму увеличился на 20% по сравнению с периодом 2019 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туропареторов России Майя Ломидзе.

Рост спроса на отдых в Крыму у жителей России увеличился после введенных коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. Произошло распределение туристического потока. Несколько сотен тысяч человек выбрали Абхазию, Турцию и полуостров, заявила Ломидзе.

Число новых бронирований в отелях Кубани будет постепенно продолжать снижаться. Но значительный рост популярности Крыма не повлияет на то, что курорты Краснодарского края останутся на первом месте по количеству принятых путешественников. Причиной этого исполнительный директор АТОР назвала различия в территориальных размерах, а также в количестве доступной инфраструктуры.

Туристический поток в Крым и Севастополь снизился на 20–25% после произошедших наводнений на полуострове. Люди переживают, что их отпуск может быть испорчен погодными условиями, поэтому часть из них отменяет бронирования или переносит отдых на другие даты.

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