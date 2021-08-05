Герасимов назвал общую цель российской и узбекской армий

Ташкент, 5 августа. Армии России и Узбекистана должны быть готовы к совместному противостоянию международному терроризму, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Российский офицер прибыл в Узбекистан с официальным визитом, в рамках которого планирует посетить российско-узбекистанские тактические учения, проходящие вблизи границы с Афганистаном.

«В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооруженные силы должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам», — подчеркнул глава Генштаба.

Ранее в Центральном военном округе сообщили, что Россия, Таджикистан и Узбекистан дали старт совместным военным маневрам на полигоне Харб-Майдон.