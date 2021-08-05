Черные дожди. Неизвестный штрих к пейзажу Хиросимы

6 августа 1945 года бомбардировщик «Энола Гей» впервые в истории сбросил ядерную бомбу на людей. Мишенью стал город Хиросима на острове Хонсю, Япония. От удара погибли 146 тысяч человек. Кого-то разнесло в клочья ударной волной. Кого-то испепелило жаром адского пламени. Многие умерли в жутких мучениях от лучевой болезни. 9 августа 80 тысяч человек погубила бомбардировка города Нагасаки. Атомные бомбардировки стали чем-то невероятным, быть может, самым чудовищным проявлением человеческой жестокости.

Однако это не был просто взрыв очень мощной бомбы. Смерть и увечья от радиации принимали удивительно многообразные формы. Одной из таких форм был «черный дождь».

Взрыв поднял в воздух невероятное количество пепла и сажи, а кроме того, вызвал сильнейший перепад давления. Из-за этого перепада над убитым городом пролился первый дождь.

Прошло около 40 минут с начала бомбардировки. Из-за нестерпимого жара люди страшно хотели пить. Струи дождя падали на изможденных жителей Хиросимы, подставлявшихся воде. Эти струи собирали по дороге массу радиоактивного пепла – и проливались и на людей, и на остатки зданий, и на землю. Ветер разносил радиоактивные частицы, и в радиусе многих километров – и даже десятков километров - от эпицентра непоправимо посадить здоровье можно было, просто попав под дождь.

Первыми на месте происшествия оказались японские ученые. Впоследствии результаты их трудов были вывезены американцами. Поскольку всех свойств невиданного оружия не знали еще и сами применившие его американские военные, материалы надолго остались засекречены. К тому же, все приходилось делать в первый раз, «наощупь», и многие возможности по сбору материала на месте взрыва в Хиросиме были просто упущены. К тому же, осенью 1945 года дожди и тайфуны попросту смыли многие следы – в том, что осталось от Хиросимы, случился настоящий потоп, эпицентр залило. Следы «черных дождей» унесло в море.

Проблема «черных дождей» неожиданно снова актуализировалась на днях в самой Японии.

Вообще, в этой стране к ядерным бомбардировкам двойственное отношение. С одной стороны, бомбежку рассматривают как великую трагедию. С другой, современные США – ближайший союзник Японии. Поэтому тему стараются не обострять, вплоть до прямого переписывания истории, когда многие молодые японцы уже не могут четко вспомнить, кто же это бомбил их. Однако политика диктует свои требования. В Японии было и остается весьма многочисленное сообщество хибакуся – пострадавших от ядерных ударов. 29 июля Окружной суд Хиросимы признал относящимися к хибакуся 84 человек, которые попали под «черные дожди». Формально считается, что дожди выпадали только в определенных, установленных правительством зонах. Однако фактически география поражения была куда выше официально отмеченной. Сертификат хибакуся означает право на бесплатное медицинское обслуживание, а в иске отмечалось, что у многих заявителей развились болезни, провоцируемые как раз радиационным дождем. Суды из-за этого статуса имеют длительную историю, и истцам чаще отказывали в праве считаться жертвой атомной атаки. Однако на сей раз в Японии идет предвыборная борьба, и правительству не хотелось бы перед самым голосованием оказаться в положении собаки на сене, отказывающей людям в медпомощи и милосердии. Поэтому список пострадавших на сей раз пополнился.

Ну, а исследование «черных дождей» продолжается. Со времен Хиросимы и Нагасаки ядерных взрывов на планете совершилось множество. Современная вычислительная техника и математические модели позволяют более точно вести исследования последствий ядерных осадков в Хиросиме. Это не просто досужий интерес – ядерные катастрофы продолжают сопровождать человечество, и крайне важно знать все аспекты воздействия радиационных выбросов в окружающую среду.