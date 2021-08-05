Киберпреступления в России пошли на убыль

Согласно статистике Генеральной прокуратуры РФ, в России киберпреступления снизились к июлю по сравнению с началом года. Специалисты связывают это с тем, что большинство жителей России стало относиться осторожнее к звонкам с неизвестных телефонов, а также с тем, что банки усилили системы безопасности. При этом преступления подобного рода все равно составляют четверть от числа общего количества нарушений закона против собственности.

«В целом в структуре преступности киберпреступления занимают более четверти (26,5%, 271,1 тыс.). При этом следует отметить, что темпы их прироста во II квартале текущего года стали замедляться (март: +33,7%, апрель: +31,5%, май: +25,7%, июнь: +20,3%). В почти 40 тыс. случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, в 3,3 тыс. — несовершеннолетние, в 1,4 тыс. — инвалиды I и II группы», — говорится в аналитических материалах Генеральной прокуратуры РФ.

Продолжает расти количество различных мошенничеств. Наиболее доверчивыми регионами в России являются Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарегистрировано 188,6 факта на 100 тысяч жителей, Мурманская область — 170,5 и Москва — 166,7. Причем в Москве мошенники наживаются в основном на приезжих из других регионов. Самые недоверчивые регионы: Чеченская республика — 26,5, Ингушетия — 29,2 и Дагестан — 41,2. Всего количество мошенничеств, из которых большинство совершено удаленно, в первом полугодии составило 16,5% от общего количества.

Ранее ФАН сообщал, что силовики обнаружили 40 фальшивых сертификатов о вакцинации в Троицке. Недостоверные сведения были внесены на сайт «Госуслуги». По факту преступления возбуждено уголовное дело.