Мурашко призвал жителей России привиться от COVID-19 до начала сезона гриппа

Москва, 5 августа. Важность вакцинации против вируса SARS-CoV-2 до наступления сезона гриппа объяснил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Профилактика заболевания позволит избежать как подъема заболеваемости, так и тяжелого течения болезни. Мурашко обратил на это внимание в ходе совещания президента России Владимира Путина.

«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции», — заявил он.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции в России уже прошли 38,9 млн граждан, рассказал глава ведомства во время совещания. За минувшую неделю процедуру прошли еще четыре млн человек.