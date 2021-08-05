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Мурашко призвал жителей России привиться от COVID-19 до начала сезона гриппа

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:24
Общество
Мурашко призвал жителей России привиться от COVID-19 до начала сезона гриппа
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 5 августа. Важность вакцинации против вируса SARS-CoV-2 до наступления сезона гриппа объяснил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Профилактика заболевания позволит избежать как подъема заболеваемости, так и тяжелого течения болезни. Мурашко обратил на это внимание в ходе совещания президента России Владимира Путина.

«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции», — заявил он.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции в России уже прошли 38,9 млн граждан, рассказал глава ведомства во время совещания. За минувшую неделю процедуру прошли еще четыре млн человек.

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грипп минздрав вакцинация коронавирус
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