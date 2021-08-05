Минздрав России сообщил о доступности «Спутника Лайт» во всех регионах страны

Москва, 5 августа. Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» доступна во всех регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однокомпонентный препарат стал второй разработкой российского НИЦ им. Гамалеи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты рекомендуют применять «Спутник Лайт» для ревакцинации, напомнил Мурашко.

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от коронавируса. Одну из них — препарат «Спутник V» — одобрили на территории порядка 70 стран по всему миру, а также признали безопасной для прививок беременным.