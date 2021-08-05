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Минздрав России сообщил о доступности «Спутника Лайт» во всех регионах страны

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:29
Общество
Минздрав России сообщил о доступности «Спутника Лайт» во всех регионах страны
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Москва, 5 августа. Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» доступна во всех регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однокомпонентный препарат стал второй разработкой российского НИЦ им. Гамалеи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты рекомендуют применять «Спутник Лайт» для ревакцинации, напомнил Мурашко.

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от коронавируса. Одну из них — препарат «Спутник V» — одобрили на территории порядка 70 стран по всему миру, а также признали безопасной для прививок беременным.

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