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Юрист объяснил, является ли оскорблением чувств верующих реклама фаст-фуда в пост
Общество
Юрист объяснил, является ли оскорблением чувств верующих реклама фаст-фуда в пост
pixabay.com  /  hellosoyeon

Православная христианка Ксения Овчинникова хочет отсудить у «Макдоналдса» тысячу рублей за то, что реклама блюд оскорбила ее религиозные чувства и вынудила нарушить пост. Девушка поддалась на соблазн рекламы чизбургера и чикен-макнаггетс, тем самым нарушив пост.

В беседе с корреспондентом ФАН заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев объяснил, почему у этой истории нет никакой судебной перспективы.

«В православии пост — это время отрешения от мирских дел и общения с богом. Он предназначен для духовно-нравственного очищения и подготовки к празднованию больших православных праздников. Поэтому мне не совсем понятно, как аскетический подвиг мог быть нарушен рекламой пищи», — признался адвокат.

Юрист объяснил, является ли оскорблением чувств верующих реклама фаст-фуда в пост
pixabay.com  / 

Кроме того, во время поста христианин на определенное время добровольно берет на себя целый ряд воздержаний от жизненных удовольствий и благ, напомнил Иван Соловьев. Православный христианин в пост старается стяжать смирение и больше времени отдавать молитве.

«Поэтому если человек не был в полной мере готов к соблюдению правил поста, то не стоит винить в этом рекламу еды, содержащей мясные продукты. В данном случае глубокое содержание духовной составляющей поста подменяется нарушенным отказом от потребления конкретного продукта. Это поверхностное отношение к посту и, судя по всему, попытка хайпануть на известном бренде», — объяснил собеседник агентства.

Юрист подчеркнул, что с правовой точки зрения никакой судебной перспективы у этого дела нет.

«Противоправное деяние, заключающееся в оскорблении религиозных чувств верующих, заключается совершенно в другом», — резюмировал эксперт.

Ранее юрист Анатолий Миронов рассказал, что любой вид проверки, подразумевающий посещение жилья граждан, должен проходить в соответствии с нормами закона. Специалист отметил, что в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут нагрянуть коммунальщики и лица, проводящие проверку приборов учета потребления энергоресурсов.

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пост юрист макдональдс
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