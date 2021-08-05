Расширяя границы: проект «Киноуроки в школах России» внедрят в ДНР и ЛНР 

Воспитывать в детях положительные качества характера и прививать им общечеловеческие ценности с помощью проекта «Киноуроки в школах России» будут теперь не только на территории нашей страны, но и в республиках ДНР и ЛНР. Действительно ли киноуроки так необходимы детям Донбасса? О каких качествах человека хотят снять фильмы ДНР и ЛНР? Есть ли шанс у проекта начать работу в ближнем зарубежье? На эти и другие вопросы ответили руководители проекта «Киноуроки в школах России», а также представители ЛНР и ДНР в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Проект «Киноуроки в школах России» — это целая серия короткометражек об общечеловеческих ценностях и методологические указания к ним. В рамках проекта дети не просто смотрят фильмы о дружбе, справедливости, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях, но закрепляют их с помощью добрых дел. По словам научного руководителя проекта Наталии Родионовой, пробные киноуроки проводились в начальных классах с 2019 по 2020 год в десяти регионах России. Согласно исследованию, в котором приняло участие 3,5 тысячи детей, по окончании эксперимента у 66% школьников произошли позитивные изменения в личностной сфере.

«Подобные высокие результаты можно получить только при системной комплексной работе по проекту. Мы ее попытались выразить в модели реализации социальных практик. Сам фильм — не основа проекта, ключевая вещь — это реализация социальных практик. Важно, что полезное дело выполняется по инициативе детей, это не спускается сверху. Но мы понимаем, что самостоятельно серьезную работу детям выполнить невозможно, поэтому выделяем участников — образовательные учреждения, куда включены педагоги, ученики, родители», — пояснила Родионова.

Она также акцентировала внимание на том, что к этой воспитательной работе надо привлекать не только педагогов и родителей, но и органы местного самоуправления. Именно они должны помочь школьникам в реализации добрых дел уже на муниципальном уровне.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководитель проекта Виктор Меркулов также отметил, что систематические закрепление понятий конкретными делами и участие детей в преобразовании окружающего пространства — это ключевые моменты в воспитательном процессе.

«С сентября по ноябрь предлагаем реализовывать закрепляющие социальные практики на уровне класса и семьи, следующие три месяца — на уровне школы и еще три — на уровне муниципальных образований. И здесь главное — включение исполнительного органа на уровне глав и заместителей по сопровождению социальных практик и поощрению отличившихся школьников и педагогов», — пояснил он.

Как рассказал Меркулов, каждая короткометражка посвящена отдельному человеческому качеству или ценности. Для реализации программы в полном объеме с 1 по 11 класс необходимо 99 таких фильмов, 36 из них уже отснято. В создании картин для киноуроков планируется задействовать все субъекты федерации — один фильм на один субъект. При этом фильмы создаются на деньги, полученные со сдачи макулатуры, которую собирают школьники данного субъекта.

«Субъекты выбирают понятие из оставшихся и ставят нам задачи по написанию сценария с региональным уклоном, потому что в каждом субъекте есть историческая база, и мы общаемся на уровне губернаторов. <…> макулатура — это очень важно, потому что, когда мы начинали, у нас не было финансирования. Дети, по сути, являются сопродюсерами фильмов, а все школы пишутся в титрах — это важная социальная задача. Тысячи детей субъекта фактически сами для себя из мусора делают кино для воспитания человеческих качеств у самих же себя», — сказал Меркулов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В ходе пресс-конференции участники также обсудили внедрение проекта «Киноуроки в школах России» в республики ДНР и ЛНР. По словам руководителя по связям с общественностью проекта Алексея Горшкова, представители Донбасса встретили идею с энтузиазмом и согласились оказать всяческое содействие по внедрению этого проекта в местные школы.

«Я находился на территории Донецкой и Луганской народных республик две недели, за это время удалось встретиться с представителями Министерства культуры и Министерства образования Донецка. Педагоги участвовали в конкурсе социальных практик, и победителями стали учителя из Макеевки. <…> Также мы встретились с представителем кинокомпании «Донфильм» Дмитрием Зодчим и с Романом Разумом из «Лугафильм». От всех сторон получено согласие и выражено желание оказать содействие в реализации проекта с точки зрения как социальных практик, так и производства фильма. Также встретились с ректором ДонНТУ, советником главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко. Мы сумели договориться, что будем проводить единый киноурок в сентябре, а также о передаче методик системы воспитания и о создании фильма «Донбасс — школа мира», — поделился Горшков.

Помощник министра образования и науки ЛНР Константин Кучер отметил, что важность воспитания подрастающего поколения сложно переоценить. По его словам, луганская молодежь пережила много негативных событий и опыт в рамках подобной социальной деятельности есть.

«Методические наработки по общественно-полезным работам есть. Еще мы предлагаем введение дней нравственного воспитания с проведением социальных практик по благоустройству городов, районов, по поддержке ветеранов. Также мы предлагаем создать фильмы на базе интернатов, которые пострадали, так мы создадим фильм о военных событиях», — рассказал Кучер.

Федеральное агентство новостей / Кристина Мельникова

Директор департамента просвещения ДНР Виталий Пестрецов подтвердил, что республика готова включиться в проект. Он отметил, что основной ценностью киноуроков является системный подход. По словам Пестрецова, важно, что в условиях войны проект помогает формировать у детей оптимистичное отношение к жизни, а также ограждает их от негативных проявлений социума.