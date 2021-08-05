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Мурашко доложил Путину о 38,9 миллионах привитых от COVID-19 жителях России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:20
Общество
Мурашко доложил Путину о 38,9 миллионах привитых от COVID-19 жителях России
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Москва, 5 августа. Вакцинацию против вируса SARS-CoV-2 в России прошли уже 38,9 млн граждан, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

За последнюю неделю число тех, кто прошел иммунизацию существенно увеличилось. Глава ведомства доложил об этом в ходе совещания с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38 900 000 человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на четыре млн человек», — рассказал Мурашко.

Важность внедрения в регионы России лучших практик вакцинации, в свою очередь, подчеркнул президент России Владимир Путин. Известно, что ряд субъектов страны приняли меры по ускорению прививочной кампании, которые уже доказали свою эффективность.

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путин вакцинация мурашко коронавирус
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