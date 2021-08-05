Путин призвал внедрять лучшие практики вакцинации во все регионы России

Москва, 5 августа. Лучшие практики вакцинации необходимо обобщать и внедрять во все регионы России, заявил глава государства Владимир Путин.

Ряд субъектов РФ принял меры по ускорению темпов прививочной кампании от COVID-19, которые продемонстрировали высокий уровень эффективности. Данные практики необходимо внедрить во все регионы страны, считает российский лидер.

Вакцинация остается основным способом борьбы с распространением коронавируса. Формирование коллективного иммунитета с помощью прививок поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2.