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Путин призвал внедрять лучшие практики вакцинации во все регионы России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:05
Общество
Путин призвал внедрять лучшие практики вакцинации во все регионы России
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 5 августа. Лучшие практики вакцинации необходимо обобщать и внедрять во все регионы России, заявил глава государства Владимир Путин.

Ряд субъектов РФ принял меры по ускорению темпов прививочной кампании от COVID-19, которые продемонстрировали высокий уровень эффективности. Данные практики необходимо внедрить во все регионы страны, считает российский лидер.

Вакцинация остается основным способом борьбы с распространением коронавируса. Формирование коллективного иммунитета с помощью прививок поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2.

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