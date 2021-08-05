Губернатор Амурской области предупредил местных жителей о плохом прогнозе по паводкам

Благовещенск, 5 августа. Специалисты предупредили о высокой вероятности паводков в 14 районах Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.

Город Норск Селемджинского района больше других подвержен риску подтопления. Гребень может поднять уровень воды в регионе до отметок выше опасного гидрологического явления 7–9 августа. Специалисты уже начали эвакуировать местных жителей и животных.

«О безопасности хочу сказать отдельно. Мне в сообщения прислали видео, где женщина, стоя на краю обрыва, ведет съемку. Снимая ЧС, вы подвергаете свою жизнь опасности. Одно неловкое движение и может случиться трагедия. Подумайте о себе и своих близких — не подходите к перемывам», — подчеркнул губернатор.

Синоптики также предупредили о большой вероятности паводков жителей Архаринского, Завитинского, Зейского, Константиновского, Михайловского, Ромненского, Свободненского, Серышевского, Белогосркого, Мазановского районов, а также Благовещенска, Зеи и Белогорска. Администрация Амурской области уже планирует создание рабочих групп для решения вопросов по компенсациям пострадавшим, заключил Орлов.