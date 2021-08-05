Белорусская спортсменка Тимановская не задумывалась о политубежище в Польше

Варшава, 5 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская готова вернуться в республику, когда для нее «там будет безопасно», сообщила легкоатлетка на конференции в Варшаве.

Тимановская заявила, что пока не задумывается о политическом убежище на территории Польши. Она планирует продолжать заниматься спортом.

Спортсменка добавила, что для нее было большим удивлением, когда ситуация с Олимпиадой обернулась политическим скандалом.

Кристину отчислили из команды Белоруссии на Олимпиаде за невыполнение требований тренерского штаба. Позже она устроила в аэропорту дебош, а затем запросила политическое убежище на Западе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что западные страны используют спортсменку против Минска.