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Белорусская спортсменка Тимановская не задумывалась о политубежище в Польше

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:06
Политика
Белорусская спортсменка Тимановская не задумывалась о политубежище в Польше
Global Look Press  /  Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Варшава, 5 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская готова вернуться в республику, когда для нее «там будет безопасно», сообщила легкоатлетка на конференции в Варшаве.

Тимановская заявила, что пока не задумывается о политическом убежище на территории Польши. Она планирует продолжать заниматься спортом.

Спортсменка добавила, что для нее было большим удивлением, когда ситуация с Олимпиадой обернулась политическим скандалом.

Кристину отчислили из команды Белоруссии на Олимпиаде за невыполнение требований тренерского штаба. Позже она устроила в аэропорту дебош, а затем запросила политическое убежище на Западе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что западные страны используют спортсменку против Минска.

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белоруссия польша тимановская
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