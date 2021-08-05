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Эфир: Как связаны стихийные бедствия и природные аномалии с изменением климата
Общество
Эфир: Как связаны стихийные бедствия и природные аномалии с изменением климата
Pr Scr twitter.com  /  @OneDire73266345

В четверг, 5 августа, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный природным катаклизмам и изменению климата.

Европа страдает от наводнений. Иран — от жесткой засухи. Горят леса Турции и России. В Бразилии в конце июля выпал снег. Смерчи проходятся по Тверской области и Татарстану. Человек сталкивается со стихией, которую не в силах усмирить.

Связаны ли эти бедствия с изменениями климата или это нормальные явления для нашей планеты? 

Как меняется экологическая ответственность человека в нашей стране? В опасности ли природа России?

Нужно ли вводить плату за посещение лесов, заповедников, геологических памятников? Поможет ли такая мера лучше сохранить природное богатство?

Как воспитывают экологическое мышление в школах? Возможно ли свести к нулю человеческий фактор в появлении лесных пожаров?
 
На эти и другие вопросы отвечают участники пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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