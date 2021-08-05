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В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской атомной подлодке

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:02
Армия
В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской атомной подлодке
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Копенгаген, 5 августа. Российская атомная подводная лодка «Орел» потеряла ход в районе острова Сейере . Об этом сообщают СМИ со ссылкой на моряков датского военного крейсера Diana.

Инцидент произошел 3 августа во время перехода подлодки из Санкт-Петербурга к Кольскому полуострову. Российская подлодка потеряла ход, после чего ее начало сносить в сторону острова. Датчане предложили российским подводникам помощь однако те вежливо отказались.

В скором времени экипажу удалось устранить неполадки, после чего подлодка продолжила свое движение. Официального подтверждения данной информации не было ни с датской, ни с российской стороны.

Напомним, 25 июля 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся парад по случаю Дня ВМФ РФ. В этом году россияне смогли увидеть не только на отечественные корабли, но и иностранные. Индийские, иранские и пакистанские фрегаты стали участниками масштабного мероприятия в Петербурге.

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