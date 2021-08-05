Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 5 августа. Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Российские врачи госпитализируют все меньше новых пациентов с COVID-19. Наибольший прогресс в борьбе с заболеванием наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, однако в некоторых других регионах страны ситуация с заболеванием требует внимания, уточнил Мурашко.

Правительству России необходимо оперативно реагировать на изменения в динамике коронавируса по стране, обратил внимание президент Владимир Путин. Некоторые вопросы не могут остаться без внимания в период отпусков россиян, подчеркнул глава государства.