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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:18
Общество
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 5 августа. Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Российские врачи госпитализируют все меньше новых пациентов с COVID-19. Наибольший прогресс в борьбе с заболеванием наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, однако в некоторых других регионах страны ситуация с заболеванием требует внимания, уточнил Мурашко.

Правительству России необходимо оперативно реагировать на изменения в динамике коронавируса по стране, обратил внимание президент Владимир Путин. Некоторые вопросы не могут остаться без внимания в период отпусков россиян, подчеркнул глава государства.

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