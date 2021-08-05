Минздрав России назвал причины для временного медотвода от COVID-19

Москва, 5 августа. Минздрав РФ сообщил, что если люди попадают в категорию сотрудников, для которых прививка от коронавируса обязательна, то можно отказаться от вакцинации на законных основаниях.

Министерство здравоохранения России утвердило временные методические рекомендации порядка вакцинации против COVID-19. Документ имеет пункт «Противопоказания к применению», где прописаны все причины, по которой жители страны могут не прививаться и получить официальный медицинский отвод.

Ограничениями для вакцинации являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту в составе препарата, период грудного вскармливания, судороги и высокая температура тела, ОРВИ и инфекционные заболевания или возраст до 18 лет. Чтобы получить медотвод от прививки, нужно обратиться к участковому или лечащему врачу в поликлинике.

Ученые не исключают появление суперштамма коронавируса. Есть ли способ избежать новой мутации, рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.