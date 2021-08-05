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СК в Ленобласти раскрыл убийство 23-летней давности

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:56
Происшествия
СК в Ленобласти раскрыл убийство 23-летней давности
pixabay.com

Бокситогорск, 5 августа. Следствие передало материалы уголовного дела в суд. Мужчина совершил убийство 23 года назад и все это время скрывался от правосудия.

Преступление было совершено в лесном массиве вблизи деревня Сухая Нива Бокситогорского района Ленинградской области. Там было обнаружено тело 46-летнего мужчины. На трупе были колото-резаные раны.

По данным следствия, пьяный мужчина в ходе бытовой ссоры нанес потерпевшему 12 ударов ножом, в результате чего тот скончался. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Все эти годы следователи вели поиски преступника, и они увенчались успехом.

В феврале 2021 года уголовное дело возобновили. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 60-летний мужчина. На момент преступления ему было 36 лет. В настоящее время по ходатайству следствия он заключен под стражу. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Тем временем уроженец Саратовской области получил 22 года тюрьмы за тройное убийство. Такое решение вынес Тюменский областной суд.

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суд преступник убил
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