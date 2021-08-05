Более 10 млн квадратных метров жилья построено в России по схеме эскроу

Москва, 5 августа. Застройщики в России построили почти 10,7 млн квадратных метров жилья с использованием механизма счетов эскроу по итогам второго квартала 2021 года, следует из данных ДОМ.РФ.

Всего в эксплуатацию введено более 1,7 тысячи домов, возведенных по новой схеме, следует из данных исследования многоквартирного жилищного строительства. В числе лидеров по построенного с использованием механизма счетов эскроу жилья Московская область — 821 тысяча квадратных метров или 60 домов. Также Краснодарский край, где построено 567 тысяч квадратных метров или 94 дома, Республика Татарстан — 559 тысяч квадратных метров или 56 домов и Москва — 476 тысяч квадратных метров или 25 домов.

Возможность въехать в жилье, построенное по схеме эскроу, получили более 200 тысяч семей, отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

На конец июля объем многоквартирного жилищного строительства в России достиг отметки в 99,4 млн квадратных метров. Это — максимальный показатель за последний год, следует из данных информационной системы «Наш.дом.рф». Городами-лидерами по запуску новых проектов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.