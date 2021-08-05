Путин заявил о необходимости реагировать на изменения ситуации с коронавирусом

Москва, 5 августа. Президент России Владимир Путин призвал правительство страны реагировать на изменения ситуации с коронавирусом.

Россияне уже устали от темы коронавируса, однако пандемия продолжается и кабмину необходимо отвечать на изменения в динамике распространения заболевания. Некоторые вопросы не могут остаться без внимания в период летних отпусков россиян на фоне пандемии, заявил Путин.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом. По его словам, число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось в ряде регионов страны.