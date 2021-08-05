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Сын немецкого футболиста Баллака разбился в аварии на квадроцикле

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:53
Происшествия
Сын немецкого футболиста Баллака разбился в аварии на квадроцикле
Global Look Press  /  Jan Huebner/Hufnagel, via www.im

Лиссабон, 5 августа. Сын бывшего игрока сборной Германии по футболу Михаэля Баллака стал жертвой ДТП к югу от Лиссабона. Молодой человек разбился на квадроцикле, сообщает Mirror.

На момент смерти Эмилио Баллаку было всего 18 лет. Трагедия произошла минувшей ночью рядом со столицей Португалии, где расположен дом, принадлежащий отцу погибшего.

Михаэль Баллак — легенда немецкого и мирового футбола. Он четырежды выигрывал чемпионат Германии и дважды — чемпионат Англии. Также Баллак завоевывал серебряные медали Лиги чемпионов, чемпионата мира и первенства Европы.

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авария смерть квадроцикл баллак
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