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В МИД РФ отреагировали на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:57
Политика
В МИД РФ отреагировали на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму
pixabay.com

Москва, 5 августа. Представители МИД России выразили сожаление из-за отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

Российское ведомство заранее направило в ОБСЕ приглашение для наблюдателей, пояснили в министерстве. В БДИПЧ объяснили решение ограничениями из-за эпидемии COVID-19.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в РФ рассчитывали на присутствие международных представителей. В случае неизменности решения ОБСЕ места наблюдателей будут отданы другим профильным структурам, отреагировали в ЦИК.

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