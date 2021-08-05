В МИД РФ отреагировали на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Москва, 5 августа. Представители МИД России выразили сожаление из-за отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

Российское ведомство заранее направило в ОБСЕ приглашение для наблюдателей, пояснили в министерстве. В БДИПЧ объяснили решение ограничениями из-за эпидемии COVID-19.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в РФ рассчитывали на присутствие международных представителей. В случае неизменности решения ОБСЕ места наблюдателей будут отданы другим профильным структурам, отреагировали в ЦИК.