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ФСБ помогла поймать на подлоге чиновника в Адыгее

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:50
Происшествия
ФСБ помогла поймать на подлоге чиновника в Адыгее
pixabay.com  /  PD

Майкоп, 5 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника подразделений Управления лесами Адыгеи. Он подозревается в совершении служебного подлога.

Основанием для процессуальных действий стали материалы, которые поступили от регионального УФСБ. Следствие считает, что преступление было совершено в 2019 году.

Госслужащий заполнил от имени другого гражданина заявление касательно заключения договора. Речь шла о купле-продаже леса. Незаконные действия позволили чиновнику получить право на вырубку деревьев. Махинации обернулись ущербом для лесного фонда.

 

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