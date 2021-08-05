ФСБ помогла поймать на подлоге чиновника в Адыгее

Майкоп, 5 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника подразделений Управления лесами Адыгеи. Он подозревается в совершении служебного подлога.

Основанием для процессуальных действий стали материалы, которые поступили от регионального УФСБ. Следствие считает, что преступление было совершено в 2019 году.

Госслужащий заполнил от имени другого гражданина заявление касательно заключения договора. Речь шла о купле-продаже леса. Незаконные действия позволили чиновнику получить право на вырубку деревьев. Махинации обернулись ущербом для лесного фонда.