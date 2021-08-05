Американец назвал главное отличие мамы из России от родительницы из США

Москва, 5 августа. Американский блогер после переезда в Россию постоянно отмечает странности русских. Недавно он познакомился с родителями девушки и добавил еще один пункт в копилку особенностей.

Иностранца по имени Джейкоб заинтересовали взаимоотношения российских мам и взрослых детей, у американских родителей такого не встретишь. Все началось с поездки к родителям девушки, цель которой — вернуть банки для домашнего консервирования. Молодые приняли приглашение на чай, после которого случилась ситуация, обычная для россиян и странная для иностранного гостя.

Подруга американца восхитилась красивыми и мягкими полотенцами в доме, на что мама девушки предложила ей в подарок такие же.

«Так у меня еще парочку про запас лежит, ни разу не использовала, отдам тебе. А может мягкие остались, потому что средством новым из Кореи стираю, тоже дам попробовать», — примерно так звучал ответ, пишет Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Попытка представить подобную ситуацию с американской родительницей ни к чему не привела. Скорее всего мама назвала бы точный адрес, где она купила полотенца и средство, подразумевая, что сын купит его самостоятельно.

От родителей русской подруги пара возвращалась с новыми полотенцами, корейским стиральным порошком и банкой малинового варенья. Американские родители также дают детям «гостинцы», но это редко что-то для быта. Русские родители дарят взрослым чадам подарки, оказывают помощь и поддержку. Российские мамы очень заботливы, считает американец.

«И это возьми. Это тоже забирай, мне не нужно», — часто можно услышать от русской мамы.

В США родители стараются побыстрее выпустить ребенка в самостоятельную жизнь, тогда как российские мамы опекают взрослых отпрысков довольно долго. Американец отметил, что здесь нужна «золотая середина», оказывая помощь не делать ребенка зависимым.

Джейкоб поделился банальным, но очень важным для него наблюдением. Российские хозяйки славятся умением консервировать овощи и фрукты, при этом родители зачастую делают это в больших, чем нужно, количествах. Зимой они угощают соленьями своих детей, даже если те сами делают заготовки. Недавно Джейкоб уже имел опыт в приготовлении компота на зиму и поразился, сколько времени и усилий тратится на консервацию смородины.