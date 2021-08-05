Депутат Бессараб подвела итоги льготного ипотечного кредитования за полгода

Москва, 5 августа. Депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб рассказала о ситуации на ипотечном рынке страны.

За полгода льготными ипотечными программами воспользовались 292 тысячи семей России. Граждане оформили займы общей суммой в 959 миллиардов рублей, сообщает газета «Солидарность».

«При рождении первого ребенка семьи имеют право на материнский капитал в 484 тыс. рублей, еще 156 тыс. рублей можно получить при рождении второго. Средства можно вложить в покупку жилья или погашение ипотечного кредита», — пояснила Бессараб.

Более 73 тысяч российских семей получили выплату в 450 тысяч рублей, чтобы иметь возможность погасить ипотеку при рождении третьего или последующего ребенка. Парламентарий уточнила, что граждане имеют право при покупке квартиры воспользоваться двумя налоговыми вычетами.

Банки страны сообщили об увеличении спроса на вторичное жилье в ипотеку. Рост доли обращений за ссудой отмечается на 10–20 п.п.