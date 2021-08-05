Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 16:30
16:28
Политика
Эксперты разошлись во мнениях о планах Ходорковского после блокировки его сайтов
16:27
Армия
Шойгу объяснил необходимость строительства новых городов в Сибири
16:26
Политика
Депутат Журавлев выступил против цензуры петербургских чиновников в отношении «Родины»
16:25
Происшествия
Пьяный мужчина опоздал на автобус и решил угнать незапертый джип в Приморье
16:22
Происшествия
Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
16:20
Общество
Киберпреступления в России пошли на убыль
16:20
Весь мир
Черные дожди. Неизвестный штрих к пейзажу Хиросимы
16:20
Армия
Шойгу заявил о необходимости изменить принцип оценки работы учреждений для ОПК
16:18
Политика
Байден разрешил выходцам из Гонконга продлить период пребывания в США
16:17
Армия
Шойгу указал на вклад ученых Саровского центра в разработку лазера «Пересвет»
Все новости

Елена Папанова рассказала, почему попала в «черный список» Меньшикова
Шоу-бизнес
Елена Папанова рассказала, почему попала в «черный список» Меньшикова
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Дочь великого актера Анатолия Папанова, отслужившая 44 года в Московском драматическом театре имени Ермоловой, оказалась в списке 18 актеров, попавших под сокращение. В интервью ФАН Елена Папанова рассказала, почему оказалась в черном списке Меньшикова, о его отношении к коллективу и почему она не верит, что сокращение идет по экономическим соображениям.

Разве актера можно уволить из театра, если он не совершил серьезных проступков, не прогуливал, исполнял свои обязанности?

— Это не увольнение, идет сокращение штата. Под увольнение сокращают всех тех людей, кто им (руководству театра. — Прим. ФАН) не угоден. Сначала они вывели нас из прежнего репертуара, не давали нам ролей. А теперь увольняют под сокращение. Они говорят, что мы люди, которые меньше всего заняты.

— Почему в этом списке оказались актеры, которые устроились в театр еще до назначения Меньшикова художественным руководителем?

— Мы у него в черном списке. Он нам не дает играть, а сейчас сокращает, так как мы не заняты. Но мы же не заняты не потому, что не хотим, а по его вине. Он нас не занимает.

— Но есть же профсоюзные организации, которые должны отстаивать интересы актеров…

— Мы сейчас в отпуске. Профсоюз сказал свое нет, что он против сокращения. А дальше — я не знаю, как все получится.

— А как вам объясняют такое большое сокращение почти 20% труппы?

— Это все как бы с экономической стороны, потому что пандемия, нет денег и так далее. Но, извините, театр получает из-за пандемии поддержку от государства, какие-то деньги. И приглашаются актеры со стороны, далеко не звезды, на совсем другие гонорары.

Елена Папанова рассказала, почему ее сокращает Меньшиков
Prt Scr instagram.com  / @ermolova_theater

— То есть одних сокращают, а других приглашают?

— Много всего наворочено. Просто мы ему не угодны. Он увольняет в основном тех артистов, которые были до него. Не он нас брал — он нас не видит и хочет вычеркнуть из своей жизни.

— Но театр ведь государственный, а не собственность художественного руководителя или директора…

— В том и дело. Вот если бы у него было свое товарищество... Но он играет свои спектакли из товарищества здесь, он воспринимает это все как свое, личное, а мы взяты не им.

— В списке под сокращение достаточно много заслуженных актеров, известных, ради которых приходят зрители…

— Я прослужила 40 лет в театре, другие актеры тоже много прослужили. Есть и молодые, которые снимаются. Ну просто мы не его, он нас не видит, этих 18 человек, которых увольняет. Там было еще несколько человек, но одной актрисе до пенсии чуть-чуть не хватает, второй актер многодетный, еще есть один, тоже до пенсии доработает, а остальных убирает. Там есть молодые, которые постоянно в кино снимаются.  

— Можно сказать, что это личный выбор Меньшикова? Он увольняет «не своих людей»?

— Деньги тратятся на пришедших актеров, которых он зовет в театр. Олег Евгеньевич относится к театру как к своей собственности, считая, что он тут хозяин. Но у нас есть инициативная группа, люди очень понимающие. Мы будем бороться.

Ранее СМИ сообщили, что актриса Наталья Селезнева, вдова президента Театра имени Ермоловой Владимира Андреева, полностью поддержала решение Олега Меньшикова, сказав, что он делает все правильно.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Елена Папанова рассказала, почему попала в «черный список» Меньшикова
театр увольнение актеры меньшиков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru