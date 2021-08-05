Елена Папанова рассказала, почему попала в «черный список» Меньшикова

Дочь великого актера Анатолия Папанова, отслужившая 44 года в Московском драматическом театре имени Ермоловой, оказалась в списке 18 актеров, попавших под сокращение. В интервью ФАН Елена Папанова рассказала, почему оказалась в черном списке Меньшикова, о его отношении к коллективу и почему она не верит, что сокращение идет по экономическим соображениям.

— Разве актера можно уволить из театра, если он не совершил серьезных проступков, не прогуливал, исполнял свои обязанности?

— Это не увольнение, идет сокращение штата. Под увольнение сокращают всех тех людей, кто им (руководству театра. — Прим. ФАН) не угоден. Сначала они вывели нас из прежнего репертуара, не давали нам ролей. А теперь увольняют под сокращение. Они говорят, что мы люди, которые меньше всего заняты.

— Почему в этом списке оказались актеры, которые устроились в театр еще до назначения Меньшикова художественным руководителем?

— Мы у него в черном списке. Он нам не дает играть, а сейчас сокращает, так как мы не заняты. Но мы же не заняты не потому, что не хотим, а по его вине. Он нас не занимает.

— Но есть же профсоюзные организации, которые должны отстаивать интересы актеров…

— Мы сейчас в отпуске. Профсоюз сказал свое нет, что он против сокращения. А дальше — я не знаю, как все получится.

— А как вам объясняют такое большое сокращение — почти 20% труппы?

— Это все как бы с экономической стороны, потому что пандемия, нет денег и так далее. Но, извините, театр получает из-за пандемии поддержку от государства, какие-то деньги. И приглашаются актеры со стороны, далеко не звезды, на совсем другие гонорары.

Prt Scr instagram.com / @ermolova_theater

— То есть одних сокращают, а других приглашают?

— Много всего наворочено. Просто мы ему не угодны. Он увольняет в основном тех артистов, которые были до него. Не он нас брал — он нас не видит и хочет вычеркнуть из своей жизни.

— Но театр ведь государственный, а не собственность художественного руководителя или директора…

— В том и дело. Вот если бы у него было свое товарищество... Но он играет свои спектакли из товарищества здесь, он воспринимает это все как свое, личное, а мы взяты не им.

— В списке под сокращение достаточно много заслуженных актеров, известных, ради которых приходят зрители…

— Я прослужила 40 лет в театре, другие актеры тоже много прослужили. Есть и молодые, которые снимаются. Ну просто мы не его, он нас не видит, этих 18 человек, которых увольняет. Там было еще несколько человек, но одной актрисе до пенсии чуть-чуть не хватает, второй актер многодетный, еще есть один, тоже до пенсии доработает, а остальных убирает. Там есть молодые, которые постоянно в кино снимаются.

— Можно сказать, что это личный выбор Меньшикова? Он увольняет «не своих людей»?

— Деньги тратятся на пришедших актеров, которых он зовет в театр. Олег Евгеньевич относится к театру как к своей собственности, считая, что он тут хозяин. Но у нас есть инициативная группа, люди очень понимающие. Мы будем бороться.

Ранее СМИ сообщили, что актриса Наталья Селезнева, вдова президента Театра имени Ермоловой Владимира Андреева, полностью поддержала решение Олега Меньшикова, сказав, что он делает все правильно.