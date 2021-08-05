Актриса Мария Голубкина отреагировала на новость, что Баталов является ее отцом

Москва, 5 августа. Российская актриса Мария Голубкина отреагировала на публикацию в СМИ, в которой говорится, что ее отцом якобы является артист Алексей Баталов.

Неожиданной подробностью о семье Голубкиной поделилась некая Нина Федорова, которая много лет проработала администратором Москонцерта. Женщина утверждает, что знает секреты многих артистов. По мнению Федоровой, именно покойный Баталов — настоящий отец актрисы.

«Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака — Надежда», — отметила экс-сотрудница Москонцерта в беседе с «Экспресс газетой».

Голубкина отреагировала на эту новость на своей странице в Instagram. Похоже, звезду российского кино удивили подобные слухи.

«Вот это новость», — прокомментировала публикацию артистка.

На самом деле отцом Голубкиной является сценарист и оператор Николай Щербинский-Арсеньев. По версии сотрудницы Москонцерта, кинодеятель лишь приютил беременную мать артистки Ларису Голубкину. Федорова уверяет, что у Голубкиной-старшей и Баталова был страстный роман, когда они снимались в картине «День счастья», пишет Teleprogramma.pro.

Мария Голубкина ранее оригинально почтила память режиссера Владимира Меньшова. Актриса устроила веселье в день похорон оскароносного кинематографиста.