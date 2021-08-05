Злоключения танкеров: Альгис Микульскис о странных событиях у аравийских берегов

Инциденты с танкерами в Персидском заливе, начавшиеся в 2019 году после одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном, продолжаются в 2021-м.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассматривает последнюю череду странных происшествий у аравийских берегов, чтобы выяснить, кому выгодны новые очаги напряженности в и без того неспокойном регионе.

Нынешний виток «танкерной» конфронтации стартовал 29 июля, когда в международных водах Аравийского моря, неподалеку от побережья Омана, неизвестными БПЛА был нанесен удар по нефтеналивному судну Mercer Street, принадлежащему одной из японских компаний и шедшему под флагом Либерии.

Танкер, управлявшийся британским оператором Zodiac Maritime Office, шел без груза из Дар-эс-Салама в Фуджейру. В результате инцидента погибли два человека — подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Израиль был первым, кто обвинил в этой атаке иранцев: премьер-министр Нафтали Беннет даже пригрозил, что израильская разведка готова предъявить Тегерану некие доказательства его «пиратства».

Следом с претензиями к Ирану выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб:

«Мы считаем, что это нападение являлось намеренным, было направлено против судна и представляет собой явное нарушение Ираном норм международного права», — заявил глава Форин-офиса.

После этого к осуждениям присоединились США, Канада, Румыния и целое НАТО. А затем начались странности…

wikipedia.org / Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC / Общественное достояние

3 августа компания-оператор UK Maritime Trade Operations сообщает о захвате управляемого ею танкера Asphalt Princess и перенаправлении его в сторону Ормузского пролива. Профильное издание Lloyd's List почти сразу подтверждает эту информацию.

«Через несколько дней после смертельного нападения на танкер, управляемый Zodiac, вооруженные люди захватывают танкер с асфальтом у побережья Оманского залива и направляют судно в Иран. Военно-морские силы Великобритании и США следят за ситуацией. Сообщается, что Иран отрицает свою причастность», — пишут британские морские страховщики.

На этом злоключения нефтеналивных гигантов не заканчиваются. В тот же день по крайней мере шесть танкеров, находящихся в Ормузском проливе, передают предупреждения о том, что они потеряли контроль над рулевым управлением при невыясненных обстоятельствах.

4 августа британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав ВМС Великобритании, сообщает в своем Twitter-аккаунте, что инцидент с захватом Asphalt Princess можно считать исчерпанным: вооруженные люди, захватившие судно днем ранее, покинули его.

Нынешнее обострение у берегов Аравийского полуострова — отзвук еще трамповских времен. Напомню, 8 мая 2018 года США, на прислушавшись к заверениям МАГАТЭ о выполнении Ираном всех своих обязательств по национальной ядерной программе, в одностороннем порядке вышли из всех соглашений и захотели заключить новую «сделку». А уже 5 ноября Вашингтон полностью восстановил режим санкций против Тегерана.

wikipedia.org /

Спустя 7 месяцев американцы отправили в регион авианосную ударную группу во главе с «Авраамом Линкольном», бомбардировщики Б-52, средства ПВО… Персы в ответ пригрозили нанести Штатам «удар в голову».

12 мая 2019 года возле порта Фуджейра кто-то подорвал саудовские танкеры Amjad и Al Marzoqah, норвежский Andrea Victory и эмиратский A. Michel. Пострадавших не было, но были разлив нефти и — обвинения, выдвинутые Ирану, которые тот решительно отверг. Именно в связи с этим случаем Дональд Трамп написал в своем ныне закрытом Twitter о потенциальной возможности полного уничтожении противника:

«Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!»

Кульминация того противостояния наступила в январе 2020-го — американская ракета убила в Багдаде командующего спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. КСИР в ответ провел операцию «Мученик Сулеймани», нанеся удары по авиабазе в иракском Айн аль-Асаде и аэродрому в иракском же Эрбиле. В итоге все закончилось новыми санкциями против Ирана.

Что происходит в наши дни? Иран отметает все обвинения. Официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде называет инциденты с танкерами «крайне подозрительными» и заверяет обвинителей в миролюбивости тегеранских властей.

«Мы подтверждаем нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море. Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий», — сообщает Хатибзаде.

Pr Scr wikipedia.org /

Стоит отметить, что все основания для подобных утверждений у Тегерана имеются. «Режим конфронтации» персов с окружающими их странами в последнее время заметно ослаб: даже некогда злейшие враги Тегерана — саудиты — собираются присутствовать на инаугурации избранного президента Эбрахима Раиси. То есть мусульманские политико-религиозные игроки — иранские шииты и окружающие их сунниты — до сего дня не шатко ни валко, но шли хотя бы к зачаткам «разрядки ближневосточной напряженности».

А вот представители неисламского лагеря — те самые, которые регулярно провоцируют на ответный огонь сирийские, а, по некоторым данным, и российские ПВО… Представляете, что ожидает Израиль в гипотетическом случае исчезновения противоречий между Ираном и остальными участниками регионального процесса?

Да и США, с их вечными мутными «присутствиями» везде, где речь идет хоть о литре нефти, совсем не заинтересованы в стабилизации обстановки вокруг Залива. Так что — cui prodest?