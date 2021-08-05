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В МИД РФ исключили захват Кабула силами движения «Талибан»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:54
Политика
В МИД РФ исключили захват Кабула силами движения «Талибан»
Global Look Press  /  x99

Москва, 5 августа. Боевики не смогут захватить столицу Афганистана, выразил уверенность замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Наступление запрещенного в России движения «Талибан»1 на территории Афганистана вскоре остановится. У структуры отсутствуют необходимые ресурсы для штурма крупных городов, включая и Кабул. Постепенно продвижение талибов остановится, выразил уверенность Бикантов.

«Их наступление постепенно начинает выдыхаться», — подчеркнул он.

Правительственные силы смогли вернуть под контроль ряд территорий, которые некоторое время назад были потеряны во время столкновений за провинции.

Россия внимательно следит за обстановкой на границе Афганистана. ВКС РФ ранее перебросили в Таджикистан четыре бомбардировщика Ту-22М3. Они будут задействованы в ходе трехсторонних военных учений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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