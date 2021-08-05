Главный тренер «Бенфики» Жезуш сравнил игру «Спартака» с гандболом

Москва, 5 августа. Наставник лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Орлы» одержали уверенную победу на «Открытие Банк Арене» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в ворота Александра Максименко стали Рафа Силва и Жилберто.

Однако у многих футбольных специалистов остались вопросы к сербской бригаде арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. Рефери не поставил два пенальти в ворота «Спартака», когда мяч попадал в руку защитникам красно-белых. Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш после матча достаточно эмоционально прокомментировал судейские ошибки.

«Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0. «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол — в их ворота могли назначить сразу несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче была VAR», — приводит слова специалиста после игры RT.

Ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет 10 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток на «Эштадиу да Луж» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге чемпионов от португальской «Бенфики». «Все как обычно», написал шоумен.