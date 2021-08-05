Президент США опубликовал карту с независимой Западной Сахарой

Рабат, 5 августа. Президент США Джо Байден опубликовал карту мира с отмеченными странами, куда направил более 110 миллионов доз вакцины против COVID-19 в качестве пожертвования. Ряд алжирских чиновников и СМИ обратили внимание на тот факт, что Марокко изображено отдельно от Западной Сахары.

Prt Scr twitter.com / @POTUS

Сообщения под постом и публикации прессы возмутили жителей Марокко и сторонников территориальной целостности королевства. Они продолжают считать спорные земли своими.

Критика в отношении американского лидера вынудила его удалить пост. Однако за 15 часов с момента публикации карту уже просмотрели и поделились записью миллионы пользователей.

Реакция Алжира

Чиновники и средства массовой информации, поддерживающие Фронт ПОЛИСАРИО, утверждают, что твит Джо Байдена является прямым заявлением, что США откажутся от признания суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

«Байден шокирует королевское правительство и встанет на сторону Алжира», — пишет информационное агентство «Шихаб Пресс».

Журналисты также обратили внимание общественности, что суверенитет над спорными землями является давним двусторонним вопросом североафриканских стран.

«Американский президент делится картой мира, которая включает в себя независимую Западную Сахару», — написал в своем Twitter-аккаунте канал Echorouk TV.

Государственное агентство печати Алжира (APS) посвятило твиту американского лидера целую статью.

«Байден опубликовал карту мира, где отделяет Западную Сахару от Марокко», — гласит заголовок.

Автор материала уверен, что публикация карты не является случайностью. По его мнению, президент США подготавливает почву к тому, чтобы официально объявить об отмене последнего решения Дональда Трампа по Марокко.

Королевство против

Рабат в свою очередь отказывается принимать такую версию. Правительство ссылается на недавние заявления официальных лиц Вашингтона.

Администрация Байдена уже несколько раз давала понять, что никаких изменений в позиции США по Западной Сахаре нет. На прошлой неделе об этом сказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худа.

state.gov / U.S. Department of State

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сделал аналогичное заявление.

«У меня нет для вас новостей... никаких изменений», — сказал он.

Алжирские чиновники рассматривают карту, опубликованную Байденом, как подтверждение отмены решения США по Западной Сахаре. Марокко же ссылается на более старые изображения, которыми пользуются Центр по контролю и профилактике заболеваний, ЦРУ, МВФ, НАТО и другие организации.

Представители ООН и Совета Безопасности пока никак не отреагировали на случившийся инцидент. Они продолжают сохранять нейтралитет по судьбе сахарцев, настаивая на проведении референдума по самоопределению. Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в проблеме региона и определила возможные пути развития событий.