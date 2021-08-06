Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79

ФАН представляет 79-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: в Сочи врач умер от вакцинации, минкульт проверит театры, в России разрешили добычу краснокнижных животных. Подробнее — в нашем материале.

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«Эхо Москвы» прочно занимает первое место в нашем рейтинге. У издания 51 текст антироссийской направленности. При этом его главный конкурент — «МБХ медиа» — накануне объявил о закрытии после блокировки на территории РФ. Издание, связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, опустилось на третью строчку и имеет всего 39 текстов.

На вторую строчку поднялась «Медиазона». У издания 46 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Смерть от вакцины

В СМИ появилась информация о смерти 40-летнего врача Егора Полина, который, предположительно, скончался спустя 1,5 месяца после прививки. Эта информация вызвала широкий резонанс.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи не связана с вакцинацией. Это подтвердило вскрытие.

«В связи с резонансом, вызванным информацией о смерти сотрудника городской больницы №4 Полина Егора Викторовича, администрация больницы сообщает: смерть Егора Полина не связана с вакцинацией от COVID-19 и не является поствакцинальным последствием, что подтверждают результаты вскрытия», — говорится в сообщении.

В оперштабе сообщили, что причина смерти не может быть озвучена в рамках врачебной тайны.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, вакцинация населения находится под постоянным информационным давлением не только в России. Это обусловлено и конкуренцией разных фармакологических гигантов, и политическими мотивами, и элементарной погоней за сенсациями и просмотрами. Сочинский случай — один из примеров того, как создаются фейки.

«Есть множество болезней, течение которых никак не связано с фактом вакцинации или ее отсутствия. А сам факт вакцинации не означает, что затем жертва обязательно пострадала из-за нее. Однако для создания информационного вброса эти простейшие факты предаются забвению и выстраивается ложный ассоциативный ряд между вакцинацией и смертью. Это грубый прием, но он может быть опасен в рамках широкой информационной кампании, развернутой против вакцинации в России», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь заметил, что пристальное внимание к прививочной кампании автоматически гарантирует высокий рейтинг любым сообщениям о негативных последствиях вакцинации. Это и заставляет отдельные информационные ресурсы поддаваться антипрививочной истерии. При этом любые случаи смерти и ухудшения здоровья вакцинированных автоматически записываются в результаты прививки.

«Чем бы ни болел человек до или после — все это не в счет, главное — напугать впечатлительную аудиторию. Так можно дойти до полнейшего абсурда. Все мы — привитые и непривитые — подвержены разным хворям и в конце концов умрем. Так что, хочется кому-то или нет, но связь любого печального происшествия с прививкой должна быть официально доказана специалистами, иначе любые заявления на эту тему звучат безответственно», — уверен Юрий Голубь.

Минкульт проверяет

В СМИ появилась информация со ссылкой на председателя общественного совета при министерстве культуры Михаила Лермонтова о том, что театры проверят на соответствие стратегии национальной безопасности и сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.

Однако глава министерства культуры России Ольга Любимова опровергла это сообщение.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями, выстраиваем конструктивную дискуссию по всем актуальным вопросам, слушаем разные мнения, приводим свои доводы и обсуждаем различные предложения. Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России — не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», — заявила она ТАСС.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Кроме того, Любимова напомнила, что «в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер».

«Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача — обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность», — добавила она.

По словам Сергея Простакова, тема цензуры — одна из любимых в арсенале антироссийской пропаганды. И хотя она чаще возникает в связи с журналистской работой, другую творческую деятельность также можно иногда увидеть в списке якобы притесняемых. В качестве аргументов обычно приводят произведения из списков экстремистских материалов.

«Сейчас скандал возник в театральной сфере после новостей о проверке постановки одного из московских театров. Вслед за этим высказывания членов общественного совета при министерстве культуры были растиражированы как планы самого органа власти. Мало кого из распространявших фейк смутило, что цензура прямо запрещена в стране, а процесс проверки всех постановок в ней — крайне затратный по ресурсам. Так и создан был очередной элемент пропагандистской картины наличия в России тотальной цензуры», — рассказал Сергей Простаков.

Юрий Голубь выразил сожаление, что это сообщение оказалось фейком. На его взгляд, нам не хватает государственного подхода в сфере культуры, не хватает культурной политики. Забота о сохранении патриотических и духовно-нравственных ценностей — это прямая обязанность минкульта. И содержание спектаклей, поставленных за бюджетный счет, просто необходимо контролировать, тем более если речь идет о произведениях на тему Великой Отечественной войны.

«Можно называть это цензурой, можно — как-то иначе, но это необходимо. Возможно, не стоит доверять эту функцию чиновникам — пусть ее выполняют профессиональные работники культуры, доказавшие своим творчеством любовь к стране, ее народу и ее истории. Но ни в коем случае нельзя недооценивать влияние искусства на жизнь общества. От качества кинофильмов, развлекательных телешоу, спектаклей напрямую зависят и демография, и криминальная обстановка, и производительность труда, и в целом здоровье общества, моральное и физическое. Отказываясь от цензуры, государство оказывает слишком большое доверие либеральной псевдоэлите. Как показывает практика, незаслуженное доверие.

Охота на краснокнижных животных

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу минприроды сообщил, что в России разрешили добычу краснокнижных животных «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира». В публикации говорилось, что добыча редких животных возможна с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов опроверг эту информацию.

«Закона о том, что можно охотиться на краснокнижных животных, не было, нет и не будет, потому что в уголовном кодексе за это семь лет лишения свободы <...> Все публикации СМИ — это не что иное, как подстрекательство к совершению уголовного преступления», — заявил Бурматов.

По его словам, в новой версии закона речь идет об обороте животных для спасения их популяции.

«Оборот — это изъятие из естественной среды обитания, помещение в условия, приближенные к ней, чтобы восстановить популяцию исчезающего вида с последующим возвращением в естественную среду. Это разрешает сделать сегодня закон. Это совсем не про охоту», — пояснил парламентарий.

Сергей Простаков обратил внимание, что вброс про разрешение охоты на краснокнижных животных — это очередная попытка создать России имидж никак не заботящейся о своей природе страны.

«Таким образом не только деморализуется население, но и транслируется негативный «антизеленый» образ, который должен вызвать отрицательную реакцию за границей. В реальности новые нормы закона распространяют удачные практики спасения на другие популяции редких животных. Россия стремится сохранить все разнообразие своей природы, несмотря на пропагандистские нападки», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь считает, что в данном случае сыграло роль непонимание указанных в новом законе терминов. Как оказалось, охота на краснокнижных животных по-прежнему строго запрещена и никаких исключений никто не добивается.