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МИД России назвал фантазиями заявления о причастности Москвы к «гаванскому синдрому»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:28
Политика
МИД России назвал фантазиями заявления о причастности Москвы к «гаванскому синдрому»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 5 августа. Заявления о причастности Москвы к «гаванскому синдрому» являются проявлением «нездоровой фантазии», утверждают в МИД России.

Американские дипломаты в Вене пожаловались на внезапные головокружения и мигрени. Это явление получило название «гаванский синдром», и спецслужбы США безосновательно упрекнули Россию в причастности к этому.

В МИД России ответили, что обвинения Вашингтона — это «нездоровая фантазия». Также Москва отвергла новые сообщения США о «совершении хакерских атак со стороны РФ».

Ранее сообщалось, что в США расследуют серию инцидентов, связанных с выявлением «гаванского синдрома». В ЦРУ не исключили причастность России к этим случаям.

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россия сша гаванский синдром
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