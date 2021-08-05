МИД России назвал фантазиями заявления о причастности Москвы к «гаванскому синдрому»

Москва, 5 августа. Заявления о причастности Москвы к «гаванскому синдрому» являются проявлением «нездоровой фантазии», утверждают в МИД России.

Американские дипломаты в Вене пожаловались на внезапные головокружения и мигрени. Это явление получило название «гаванский синдром», и спецслужбы США безосновательно упрекнули Россию в причастности к этому.

В МИД России ответили, что обвинения Вашингтона — это «нездоровая фантазия». Также Москва отвергла новые сообщения США о «совершении хакерских атак со стороны РФ».

Ранее сообщалось, что в США расследуют серию инцидентов, связанных с выявлением «гаванского синдрома». В ЦРУ не исключили причастность России к этим случаям.