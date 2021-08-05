В Саудовской Аравии создали цифровую платформу для продвижения дизайнеров и ремесленников

Саудовская Аравия продолжает реализацию инициатив по популяризации национальной культуры, используя для этого и современные технологии. В королевстве создан цифровой рынок Al Bon, где представлены изделия ручной работы мастеров со всего региона.

«Al Bon дает любителям дизайна возможность открыть для себя курируемые и отобранные творения непосредственно из рук самых желанных производителей», — говорится в пресс-релизе новой площадки.

Разработчики проекта рассчитывают, что смогут популяризовать саудовскую в частности и арабскую культуру в целом. Они полагают, что созданные ремесленниками и дизайнерами региона предметы найдут своих ценителей по всему миру.

«Al Bon был сделан, чтобы помочь сохранить арабское мастерство и подчеркнуть разнообразие талантов в нашем сообществе. Привлекая внимание к ремесленным традициям и наследию региона, мы стремимся к тому, чтобы рынок Al Bon облегчил покупателям поиск этих независимых брендов и позволил узнать истории, стоящие за каждым художником и дизайнером», — рассказывают представители стартапа.

Сейчас на онлайн-площадке, которая работает всего лишь около недели, размещаются произведения искусства, модная одежда от местных производителей, подарки, мебель и другие товары — каталог пополняется ежедневно.

albon.com.sa / Prt Scr

Так, например, расписанную вручную десертную тарелку с миниатюрами в стиле исламского искусства от художницы Нуры Бузо можно приобрести за 66 долларов, а стул ручной работы из орехового дерева с перламутровой инкрустацией от галереи Are из ОАЭ — за 7149 долларов. Розничные цены на площадке сейчас варьируются от 40 до 9000 долларов.

«Мы вручную отбираем каждую вещь, надеясь, что покупатели не только насладятся красотой каждого изделия, но и откроют для себя что-то новое об этой очаровательной части света», — отмечает администрация Al Bon.

Среди экспонатов преобладают вещи, созданные с использованием традиционных техник ремесленничества, однако там есть место и для произведений современного искусства в стиле кубизма, абстракционизма, сюрреализма и др.

Частные производители региона хорошо приняли саудовскую инициативу. Свои товары в онлайн-галерее размещают дизайнеры из Бахрейна, Египта, Ливана, Ирака, Марокко, Сирии и ОАЭ.

Global Look Press / Mahmoud Ajjour / Keystone Press Agency

При этом способ извлекать выгоду из появления площадки Al Bon нашли и сотрудники различных благотворительных организаций. Так, от НКО Inaash там выставляются популярные головные платки куфия, клатчи из холста с ручной вышивкой и украшенные бисером шали, созданные в лагерях палестинских беженцев в Ливане. Тем самым организация рассчитывает помочь бедствующим ремесленникам, не имеющим возможностей для сбыта своей продукции, получать доход.

Развитие разного рода онлайн-платформ в Саудовской Аравии укладывается в политику государства, направленную на диверсификацию экономики. В соответствии с глобальной инициативой Vision 2030 Эр-Рияд ищет различные способы пополнения государственного бюджета ради снижения зависимости страны от экспорта полезных ископаемых.

Global Look Press / Simon Kremer / dpa

В рамках этого власти поддерживают многие стартапы на территории государства и сами идут на смелые инициативы. Новая площадка Al Bon может внести свой вклад в развитие креативной экономики государства, за которую руководство королевства в последнее время взялось на официальном уровне.

Так, среди наиболее ярких культурных инициатив, реализуемых в последнее время, можно выделить создание Diriyah Gate (масштабный культурно-развлекательный комплекс в древней столице Саудовской Аравии), развитие Misk Art Institute (институт искусств, работающий на средства фонда наследного принца Мухаммада бин Салмана), учреждение компании Manga Productions (аниме-студия) и др.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Jürgen Schwenkenbecher, Karol Kozlowski

Эр-Рияд не боится поддерживать небольшие проекты граждан и сам нередко идет на смелые творческие эксперименты. Деятельность властей в данном направлении расширяет и обогащает культурную среду Саудовской Аравии. При этом в работу над многообещающими инициативами активно привлекаются квалифицированные специалисты из других государств, что впоследствии может помочь стране в достижении намеченных целей.