Шойгу: Минобороны РФ продолжит работу по борьбе с COVID-19

Новосибирск, 5 августа. Министерство обороны РФ продолжит работу по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, в России достаточно специалистов, которые продолжают заниматься предотвращением распространения вируса. Также, отметил Шойгу, в ликвидации COVID-19 принимают участие военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОПК выполнил обязательства по программе военно-технического сотрудничества и гособоронзаказу в 2020 году, несмотря на локдаун.