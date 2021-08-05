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Шойгу: Минобороны РФ продолжит работу по борьбе с COVID-19

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:51
Армия
Шойгу: Минобороны РФ продолжит работу по борьбе с COVID-19
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Новосибирск, 5 августа. Министерство обороны РФ продолжит работу по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, в России достаточно специалистов, которые продолжают заниматься предотвращением распространения вируса. Также, отметил Шойгу, в ликвидации COVID-19 принимают участие военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОПК выполнил обязательства по программе военно-технического сотрудничества и гособоронзаказу в 2020 году, несмотря на локдаун.

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