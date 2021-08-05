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Недельная дефляция в России достигла 0,06%
Экономика
Недельная дефляция в России достигла 0,06%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 августа. Снижение цен на овощи изменило тренд, после чего рубль стал дефляционным в промежутке с 27 июля по 2 августа.

Продовольственную дефляцию в недельный период до 2 августа оценили в 0,06%. Темпы годовой инфляции потеряли 0,1 процентного пункта. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на исследования Росстата.

Сообщается, что за первые два дня месяца продуктовые цены снизились на 0,02%. Одним из примеров стали куриные яйца, которые продаются в среднем на 1% дешевле, чем до 27 июля.

Инфляционное давление на рубль обсуждали в Банке России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, данный тренд будет иметь долгосрочный характер. Она добавила, что регулятор будет продолжать жесткую кредитно-денежную политику.

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рубль росстат дефляция продуктовые цены
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