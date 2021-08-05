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Педро Кастильо назначил новое военное руководство Перу
Латинская Америка
Педро Кастильо назначил новое военное руководство Перу
twitter.com  /  Пресс-служба Совета министров Перу

Лима, 5 августа. Избранный президент Перу Педро Кастильо сместил старых и назначил новых командующих армией, флотом и авиацией. Об этом сообщается в официальном вестнике правительства.

Глава государства от партии Peru Libre («Свободное Перу») также выдвинул генерала Мануэля Гомеса де ла Торре на пост главы Объединенного командования вооруженных сил.

Согласно официальному источнику, президент от социалистов осуществил преобразования в целях «обновления» рядов высшего командования. В Перу лидер государства после вступления в должность может назначить новых или оставить старых командующих вооруженными силами.

Главой армии стал генерал Хосе Вискарра, морского флота — адмирал Альберто Алкала, а командующим авиации назначен — генерал-лейтенант Хорхе Чапарро.

За два дня до присяги Кастильо главнокомандующий ВС генерал Сесар Астудильо подал в отставку, что многие восприняли как протест против победы, которую одержал на выборах кандидат от социалистической партии. Однако предыдущий президент Перу Франсиско Сагасти, который лично принял заявление Астудильо об отставке, заверил, что решение командующего никак не связано с признанием победы Кастильо, и что командующий давно планировал уйти с должности.

Также Педро Кастильо назначил новых министров юстиции и финансов — Анибала Торреса и Педро Франке соответственно. Главы ведомств приняли присягу 31 июля.

«С народом и для народа»: Педро Кастильо вступил в должность президента Перу
Федеральное агентство новостей  / 

Критика оппозиции

Оппозиция раскритиковала новый состав кабинета министров Перу. Парламентская фракция партии Accion Popular («Народное действие») запросила оценку состава кабинета у председателя совета министров Гвидо Беллидо из-за несогласия с назначениями.

«Мы требуем придерживаться принципа меритократии. Мы уже не можем учиться. Нам нужны люди, которые будут предлагать решения и давать ответы на такие вопросы, как борьба с пандемией. Мы запросили оценки всего кабинета», — объявил представитель Accion Popular Карлос Себальос.

Член конгресса от той же партии Педро Мартинес потребовал принять во внимание фактор гендерного равенства при реструктуризации кабинета министров.

«Невероятно, что из 18 человек только две женщины занимают должности министров. В связи с этим мы отправляем запрос в Ассоциацию женщин Перу и передаем дело премьер-министру», — заявил Себальос.

Само назначение Беллидо также было встречено критикой, поскольку против него ведется предварительное расследование по подозрению в «апологетике терроризма».

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кабмин перу назначения
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