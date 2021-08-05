Экс-главный тренер волейбольной сборной России считает ее фаворитом в финале ОИ

Москва, 5 августа. Олимпийский чемпион Лондона-2012, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно верит в успех национальной команды в финале Олимпиады.

Российские спортсмены в рамках полуфинала волейбольного турнира смогли победить Бразилию со счетом 3:1. В финальном матче соперниками подопечных Туомаса Саммелвуо станет победитель пары Франция-Аргентина. Сборная России нынешнего турнира достойна стать олимпийским чемпионом, считает заслуженный тренер страны Владимир Алекно.

"Они могли плохо или хорошо играть, но по подбору людей они достойны быть олимпийскими чемпионами, что, скорее всего, и произойдет по настрою, по качеству игры", — сказал специалист в интервью сайту 360tv.ru.

Сборная России под руководством Владимира Алекно выигрывала олимпийское золото в Лондоне девять лет назад. Тогда россияне в финальном матче оказались сильнее своих соперников из Бразилии, победив латиноамериканских волейболистов со счетом 3:2.

Ранее Глеб Бакши стал бронзовым призером по боксу на Олимпиаде в Токио. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе со счетом 1:4.