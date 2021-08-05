Петербуржцы за неделю превратили Суздальское озеро в рассадник микробов и паразитов

Специалисты ведомства накануне в очередной раз отобрали пробы воды с 24 пляжей Северной столицы, и результаты оказались неутешительными: все места для пляжного отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам, и купаться там небезопасно.

«Употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — отметили в Роспотребнадзоре.

Верхнее Суздальское озеро всего неделю назад было признано единственным водоемом города, соответствующим санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, однако стараниями отдыхающих оно таковым уже не является.