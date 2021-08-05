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Петербуржцы за неделю превратили Суздальское озеро в рассадник микробов и паразитов

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:43
ФАН-ТВ
Петербуржцы за неделю превратили Суздальское озеро в рассадник микробов и паразитов

Специалисты ведомства накануне в очередной раз отобрали пробы воды с 24 пляжей Северной столицы, и результаты оказались неутешительными: все места для пляжного отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам, и купаться там небезопасно.

«Употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — отметили в Роспотребнадзоре.

Верхнее Суздальское озеро всего неделю назад было признано единственным водоемом города, соответствующим санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, однако стараниями отдыхающих оно таковым уже не является.

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петербург роспотребнадзор суздальское озеро водоемы
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