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Правительство Украины вынесло на рассмотрение Рады законопроект о Донбассе и Крыме

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:36
Политика
Правительство Украины вынесло на рассмотрение Рады законопроект о Донбассе и Крыме
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 5 августа. Правительство Украины внесло в Раду законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму. Документ также предусматривает ограничения по обороту российской валюты.

По информации профильного министерства, проект закона предлагает закрепление на государственном уровне антироссийских лозунгов и определений. Помимо этого, вводится ответственность за участие граждан в ситуации в Донбассе и Крыму.

Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году. Тогда большинство местных жителей посредством общенародного референдума изъявили желание воссоединиться с Россией.

Ранее президент США Джо Байден признал Крым частью России на своей странице Twitter. Он опубликовал карту со странами, куда Америка поставляла свои вакцины. Крым на этой карте изображен частью Российской Федерации, а Западная Сахара оказалась отдельным от Марокко государством.

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украина россия донбасс крым
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