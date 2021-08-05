Челябинские медсестры спасли младенцев из горящего дома ребенка

Челябинск, 5 августа. Возгорание на первом этаже в Челябинском областном доме ребенка началось 4 августа. Две медсестры спасли детей возрастом до трех лет, которые имеют нарушения психики, от пожара.

В одном из помещений дома ребенка №4 случилось короткое замыкание. В результате вспыхнул пластиковый потолок. Задымление началось в помещении, где находилось 8 младенцев, которые страдают поражениями ЦНС. На место происшествия оперативно выдвинулись несколько пожарных автомобилей. Но пламя устранили через 3 минуты сотрудники медучреждения, передает «Челябинск сегодня».

Сначала возгорание обнаружила палатная медсестра. Она обесточила помещение, приготовила огнетушитель и одеялом затушила падающие на пол капли плавящегося пластика. Другие работницы эвакуировали малышей. В результате никто не пострадал.

Врачи архангельской больницы спасли жизнь малышу, который не мог самостоятельно дышать из-за застрявшей в горле семечки. Она закрыла проход главного бронха.