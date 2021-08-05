Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 16:28
16:28
Политика
Эксперты разошлись во мнениях о планах Ходорковского после блокировки его сайтов
16:27
Армия
Шойгу объяснил необходимость строительства новых городов в Сибири
16:26
Политика
Депутат Журавлев выступил против цензуры петербургских чиновников в отношении «Родины»
16:25
Происшествия
Пьяный мужчина опоздал на автобус и решил угнать незапертый джип в Приморье
16:22
Происшествия
Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
16:20
Общество
Киберпреступления в России пошли на убыль
16:20
Весь мир
Черные дожди. Неизвестный штрих к пейзажу Хиросимы
16:20
Армия
Шойгу заявил о необходимости изменить принцип оценки работы учреждений для ОПК
16:18
Политика
Байден разрешил выходцам из Гонконга продлить период пребывания в США
16:17
Армия
Шойгу указал на вклад ученых Саровского центра в разработку лазера «Пересвет»
Все новости

Челябинские медсестры спасли младенцев из горящего дома ребенка

  /   Обновлено: 05 августа 2021 15:18
Общество
Челябинские медсестры спасли младенцев из горящего дома ребенка
pixabay.com

Челябинск, 5 августа. Возгорание на первом этаже в Челябинском областном доме ребенка началось 4 августа. Две медсестры спасли детей возрастом до трех лет, которые имеют нарушения психики, от пожара.

В одном из помещений дома ребенка №4 случилось короткое замыкание. В результате вспыхнул пластиковый потолок. Задымление началось в помещении, где находилось 8 младенцев, которые страдают поражениями ЦНС. На место происшествия оперативно выдвинулись несколько пожарных автомобилей. Но пламя устранили через 3 минуты сотрудники медучреждения, передает «Челябинск сегодня».

Сначала возгорание обнаружила палатная медсестра. Она обесточила помещение, приготовила огнетушитель и одеялом затушила падающие на пол капли плавящегося пластика. Другие работницы эвакуировали малышей. В результате никто не пострадал.

Врачи архангельской больницы спасли жизнь малышу, который не мог самостоятельно дышать из-за застрявшей в горле семечки. Она закрыла проход главного бронха.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Челябинские медсестры спасли младенцев из горящего дома ребенка
челябинск младенец медсестра хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru