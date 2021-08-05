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Тысячи жителей Саратова остались без воды
Происшествия
Тысячи жителей Саратова остались без воды
Концессия водоснабжения - Саратов  / 

Саратов, 5 августа. Десятки домов в Ленинском, Кировском и Заводском районе остались без холодного водоснабжения. Коммунальщики остановили подачу из-за ремонта водопровода. 

Вернуть воду в дома саратовцев обещают не раньше восьми часов вечера. На некоторых участках возможно отключение и горячего водоснабжения.  

«В последние месяцы Саратов буквально «сотрясают» веерные отключения. Как я подчеркиваю уже не в первый раз, это суровая необходимость: состояние коммуникаций плохое, ремонт нужен постоянно. Никакой вины коммунальщиков в этом нет», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоотведению Олег Привалов.

Ранее в саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия. Их состояние изучают врачи.

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саратов коммунальные службы отключение воды
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