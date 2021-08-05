Тысячи жителей Саратова остались без воды

Саратов, 5 августа. Десятки домов в Ленинском, Кировском и Заводском районе остались без холодного водоснабжения. Коммунальщики остановили подачу из-за ремонта водопровода.



Вернуть воду в дома саратовцев обещают не раньше восьми часов вечера. На некоторых участках возможно отключение и горячего водоснабжения.

«В последние месяцы Саратов буквально «сотрясают» веерные отключения. Как я подчеркиваю уже не в первый раз, это суровая необходимость: состояние коммуникаций плохое, ремонт нужен постоянно. Никакой вины коммунальщиков в этом нет», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоотведению Олег Привалов.

Ранее в саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия. Их состояние изучают врачи.