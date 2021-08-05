Курившая в самолете пассажирка не знает о возбуждении против нее уголовного дела

История о пассажирке самолета, якобы курившей на борту во время перелета из Турции, обрастает новыми подробностями. 3 августа многие СМИ сообщили, что на борту, следовавшем из турецкого Бодрума в московский аэропорт Шереметьево, одна из пассажирок, Ирина Таммируусу, курила. Это попало на видео, которое широко растиражировали, а по прилету женщину задержали полицейские и составили административные протоколы.

Ирина заявила, что в отделении полиции ее избили. Как только ей удалось выбраться на свободу, она отправилась к медикам, которые зафиксировали побои, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и гематомы. Эти документы имеются в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

5 августа стало известно, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Якобы женщина, находясь в участке, дралась и оскорбляла полицейских.

ФАН решил выяснить, известно ли Ирине о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Она с удивлением отметила, что ничего не знает.

«Нет, я не в курсе. Сегодня снова очень плохо себя чувствую», — ответила корреспонденту ФАН женщина.

Ранее ФАН сообщал, что пассажирка на борту самолета, летевшего из Бодрума в Москву, достала сигарету и закурила. Пассажиры воздушного судна сняли нарушительницу на камеры телефонов и опубликовали видео в Сети.