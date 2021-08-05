Компания «Яндекс» стала одним из крупнейших арендаторов в «Москва-Сити»

Москва, 5 августа. Почти 21 тысячу квадратных метров в бизнес-центре Neva Towers на территории делового центра «Москва-Сити» арендовала компания «Яндекс».

Долгосрочный договор аренды офисных помещений площадью 20 833 квадратных метра заключили собственник объекта Metrika Investments и российская IT-компания. Учитывая то, что «Яндекс» уже выступает арендатором офисных площадей в башнях ОКО и ОКО II, теперь он в числе самых крупных резидентов «Москва-Сити», сообщили в компании Cushman & Wakefield.

Отмечается, что новый офис компании в Neva Towers рассчитан на размещение 1500 сотрудников. Сумма сделки не сообщается.

С учетом тотального дефицита площадей в «Москва-Сити» справедливой могла бы быть ставка аренды на уровне 36-37 тысяч рублей за квадратный метр, отметила старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. Штаб-квартира «Яндекса» располагается в бизнес-центре «Красная Роза» на улице Льва Толстого в Москве.

Сервис компании «Яндекс.Карты» планирует добавить данные Банка России о финансовых организациях. На эти цели планируется потратить 62 млн рублей.