Владимир Зеленский призывает русских покинуть Донбасс «во имя их детей и внуков»

Интервью украинского президента Владимира Зеленского, данное им вчера, хотя и не опубликовано полностью, но продолжает расходиться на цитаты. Оно и неудивительно, поскольку президент Украины рассказал о своем видении и желаниях по части Крыма и Донбасса.

И снова «занимательная история Украины»

В первой части своего выступления Зеленский выразил уверенность, что Крым рано или поздно станет украинским, что Россия никогда не будет относиться к полуострову так, как относилась Украина, а потому крымчане «неизбежно вернутся» под власть Киева. Оказалось, Зеленский в этом интервью затронул еще и Донбасс — в очередной раз разделил украинцев и русских, говоря о них как о двух совершенно разных этносах, а то и народах-антагонистах.

«Если ты сегодня живешь на территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое», «нам — в Россию», «мы — русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствовал, что это — Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе нужно ехать и искать себе место в России», — заявил президент Украины.

И посоветовал тем, кто на территории ЛНР и ДНР считает себя украинцем, «держаться и верить», что рано или поздно непременно произойдет «воссоединение».

Эти патетические высказывания похожи на своеобразный нервный ответ на статью Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Ответ нервный, потому что с реальной историей и логикой не поспоришь, хотя Зеленскому этого очень хочется. А потому украинский президент обращается к самому низовому звену электората, потолок которого — просмотр передачи «Квартал 95» и аналогичной продукции. К слову, само заявление практически идеально вписывается в концепцию «Украина — это «анти-Россия», озвученную Путиным.

Если все же апеллировать к глубоким смысловым пластам, то стоит поговорить о тезисах Зеленского более подробно. С точки зрения истории и логики. Во-первых, слова «Крым всегда был украинским» — полнейшая и несусветная чушь. Украинским он стал в 1954 году по воле Никиты Хрущева. Еще и в нарушение Конституции СССР, поскольку для легитимной передачи полуострова от РСФСР УССР нужно было проводить референдум.

А вот до этого — в Российской империи, советской России — Крым был именно частью России. Кстати, не только Крым, а вообще Украина. И даже на момент существования Литовской Руси население тяготело именно к Москве и той самой Московии, которую к месту и не к месту упоминают нынешние украинские «историки». Но это уж совсем тьма эпох и слишком сложно.

Отношение действительно разное

Что же касается относительно недавних и современных реалий, то здесь можно согласиться с господином Зеленским. Отношение Украины и России к Крыму и его жителям разительно отличается с 90-х годов. В составе Украины полуостров хирел. Инфраструктура его практически не поддерживалась, в политических правах на автономию было отказано, потенциал полуострова практически не разрабатывался, а только нещадно эксплуатировался «украинскими экономическими элитами».

А в социальном плане Украиной поддерживался тлеющий конфликт с крымскими татарами, которых совершенно искусственно и при внешней поддержке представлял так называемый «Меджлис крымско-татарского народа»1 (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Федеральное агентство новостей / Сергей Захарченко

Россия же с 2014 года занимается там глобальной стройкой и восстановлением того, что было разграблено или заброшено. Крымский мост, дороги, водоочистные станции и множество иных объектов, которые делают жизнь крымчан легче и комфортнее. Это только первые примеры, которые сразу приходят на ум. Да и социальная политика стала на полуострове с 2014 года куда гармоничнее.

А если говорить о словах президента Украины, который порекомендовал русским уезжать из Донбасса, то звучат они как плохо завуалированная угроза. Этакое «русские, уезжайте домой», которое в 90-е годы часто раздавалось в некоторых бывших советских республиках и выливалось периодически в поножовщину. Но в данном случае Украина пошла куда дальше. И на уровне заявлений, и на уровне действий.

Пара слов про «мирную политику» Украины

Стоит напомнить, в конце июня этого года в Верховную раду Украины был внесен законопроект об автоматическом лишении гражданства всех украинцев, у которых есть российские паспорта. В первую очередь это, конечно, про Донбасс. Еще в 2018 году Петр Порошенко, бывший украинский президент, подписал указ, по которому эти самые российские паспорта считаются недействительными. Но все равно нужно лишать.

Впрочем, подобные меры, равно как и вычеркивание русских из перечня коренных народов Украины, — по нынешним временам довольно вегетарианские. Поскольку можно вспомнить отчет экс-депутата Рады Алексея Журавко по поводу того, как в 2014 году «герои АТО» «освобождали Донбасс». Если коротко, то речь о массовых изнасилованиях и убийствах мирных граждан.

Федеральное агентство новостей /

Есть в этом отчете, например, и такие строки:

«Военнослужащий 79 ОАЭМБР ВМДВ военной службы по контракту солдат Паламарчук С. В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в частный дом и во время изнасилования девушки убил ее отца, который встал на ее защиту».

Таких случаев в этих документах — масса. Есть мнение, что тех «украинцев», про которых говорит Зеленский, в ЛНР, ДНР и Крыму после такой эффективной и миролюбивой политики Киева попросту не осталось. Если они там вообще были после 2014 года.

Очень хочется воевать, но чужими руками

Понятно, что Зеленский должен как-то отвечать и на статью российского президента об историческом и культурном единстве украинского и русского народов, и, что для него актуальнее, на постоянную критику радикалов и националистов, которые только и ждут «крестового похода» на восток. Правда, желательно силами НАТО. Показательно заявление представителя Украины в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича, который в одном из интервью прямо сказал:

«Defender Europe 2021 переводится как «защити Европу». На акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией. Основной фокус — это Балканы, Крым и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает».

Естественно, Зеленскому приходится делать резонансные заявления в духе «мы все вернем», дабы не выпадать из трендов. Вопрос в том, насколько он серьезно сам их воспринимает. Если он говорит то, что думает, то всей Украине остается только посочувствовать. В этом случае можно говорить о полнейшей безграмотности и, что хуже, неадекватности украинского лидера. А еще о том, что он опустился до прямых угроз в адрес огромных социальных групп. Которые, к слову, живут не только в Донбассе, но по всей Украине.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.