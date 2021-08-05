Экономист объяснила, почему у россиян большие задолженности по кредитам

Долги россиян по кредитам в первом полугодии превысили 2,3 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов. Ведомством проведено около 12 млн исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу финансовых учреждений на общую сумму более 2,3 трлн рублей.

Мария Конягина, профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук, прокомментировала данные, объяснила рост кредитной задолженности в стране и рассказала, на какие покупки россияне предпочитают оформлять кредит в 2021 году.

«Если говорить об общей задолженности физических лиц, то ее рост обусловлен большим количеством программ, которые были запущены во время пандемии как правительством, так и банками. Дело в том, что банки не только участвовали в государственных программах поддержки, но они этим пользовались и предлагали новые идеи кредитных продуктов. Если взглянуть на последние данные Центрального банка о задолженности по таким серьезным кредитам, как ипотечные, рост которых связан исключительно с удачными условиями по госпрограммам, то можно заметить, что также активный рост задолженности физлиц перед банками был именно по кредитным продуктам сроком до 30 дней. Это те карточные программы, где есть условия лояльности, то есть, например, 0% в течение определенного количества дней», — рассказала экономист.

В течение предыдущих месяцев основные потребности россиян в кредитах были сосредоточены именно на ипотеках, отметила эксперт.

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«Все дело в сниженной ипотечной ставке: таких условий в нашей истории еще не было. Кроме того, это были и краткосрочные потребительские кредиты, также у нас продолжается программа по дальневосточному гектару, арктическому гектару, которые тоже так или иначе связаны с ипотечными кредитованиями», — объяснила Конягина.

По прогнозам специалиста, рост кредитования продолжится, но теперь не только по ипотечным займам, но и по потребительским кредитам.

«Фактор инфляции, к сожалению, никуда не денется, рост кредитования будет, но тут уже проявляется фактор существенного снижения доходов населения. Люди начинают ощущать недостаток средств для ежедневного потребления, поэтому обращаются за потребительскими кредитами. Для банков эта тенденция в принципе положительная, но для людей, которые начинают жить «в кредит», это риск того, что долг будет накапливаться и платить по долгам своих родителей потом придется детям и внукам», — сказала собеседница агентства.

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Если вдруг сумма накопленного долга стала неподъемной и вы с трудом погашаете кредит, практически не оставляя средств на ежедневное потребление, можно обратиться в свой банк и обсудить варианты выхода из ситуации, советует Мария Конягина.

«Если доходы позволяют немного изменить пропорцию потребления и начать больше выплачивать по кредитам, то тут стоит обратиться в свой банк за реструктуризацией, обсудить текущие условия обслуживания кредитов и переговорить, как наиболее комфортно, с учетом реальной ситуации в семье, закрывать этот кредит. Если ситуация совсем плачевная, то стоит вспомнить о программе кредитных каникул, которые утверждает банк при обращении. Если просто денег нет, на протяжении полугода вы уже не можете оплачивать даже коммунальные услуги, то тут решением может стать банкротство физического лица. Однако во всех случаях стоит подробно изучить каждую программу, посоветоваться со специалистами, так как ваша финансовая ответственность лежит только на вас», — резюмировала экономист.

Ранее ФАН сообщал, что судебные приставы намерены собрать с должников по кредитам почти 500 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в 2020 году. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Больше всего должников в Красноярском и Краснодарском краях, Башкирии, Челябинской и Свердловской областях.