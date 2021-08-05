Ураган снес крыши школ и торговых центров в Башкирии

Уфа, 5 августа. Сильный ветер обрушился на Уфимский и Чекмагушевский районы Республики Башкортостан. Его скорость достигала 22 метра в секунду.

По словам очевидцев, ураган сносил крыши жилых домов, школ и торговых центров. Согласно данным регионального МЧС, в поселке Булгаково шквалистым ветром снесло кровлю торгового центра на площади 750 квадратов, также были повреждены две припаркованные машины.

В Чекмагуше пострадали 12 многоквартирных домов, две школы, три магазина и несколько частных домов. Среди местных жителей никто не пострадал, сообщает сайт 360tv.ru.

Администрация Чекмагушевского района создала комиссию по оценке ущерба. Здесь сейчас проводят аварийно-восстановительные работы.