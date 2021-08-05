NI: гиперзвуковое оружие превратит российский ПАК ДА в головную боль для Запада

Вашингтон, 5 августа. Российский перспективный стелс-бомбардировщик ПАК ДА, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, станет новой опасностью для Запада, заявили американские эксперты.

Перспективный бомбардировщик ПАК ДА, оснащенный технологиями «стелс», как и его американский конкурент B-21, в настоящий момент находится на стадии разработки, ввиду чего информации об обеих крылатых машинах крайне мало, приводит «ПолитЭксперт» перевод статьи авторов издания из США The National Interest. По их мнению, в России нашли способ превратить создаваемый бомбардировщик в головную боль для Запада.

Опасным дополнением к стелс-возможностям бомбардировщика могут стать скоростные характеристики, считают журналисты. Для противодействия вражеским системам противовоздушной обороны ПАК ДА может использовать гиперзвуковые ракеты, перехват которых существующими средствами ПВО практически невозможен, считают эксперты.

Будущая новинка российской авиационной промышленности может стать сочетанием технологий малозаметности и мощи гиперзвукового вооружения, что превратит ПАК ДА в головную боль для Запада, уверены авторы публикации. Вашингтон тоже может пойти на подобный шаг и вооружить перспективный B-21 подобными ракетами, однако никакой информации об этом в настоящий момент нет, отметили аналитики. Они напомнили, что американское гиперзвуковое оружие пока находится лишь на стадии испытаний.

Бомбардировщики-невидимки нового поколения смогут взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами, отметили эксперты. По их словам, в Соединенных Штатах уже используются подобные технологии. Аналитики подчеркнули, что действующие в паре с крылатой машиной БПЛА могут производить оценку обстановки и уровня опасности вражеских средств ПВО. Журналисты добавили, что такое решение может значительно обезопасить летчиков.

Ранее военный эксперт Николай Шульгин заявил, что Россия лидирует в сфере создания гиперзвукового вооружения, а США оказались в роли догоняющих. Он напомнил об очередных испытаниях американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которые завершились полным крахом. У ВС РФ же на вооружении уже давно имеются новейшие отечественные гиперзвуковые боеприпасы «Кинжал», подчеркнул эксперт.